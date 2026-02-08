خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود

الأحد، 08 فبراير 2026 - 22:59

كتب : FilGoal

توقيع إبراهيم داوود لـ حرس الحدود

أتم حرس الحدود تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة موسم ونصف مع حرس الحدود.

صاحب الـ 25 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح.

أخبار متعلقة:
لمصلحة المنافسين.. التعادل يحسم مواجهة حرس الحدود أمام فاركو "هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك "انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب كسر سلسلة الهزيمة.. الاتحاد السكندري يفوز على حرس الحدود

وكانت التجربة الأخيرة لداوود مع فريق النهضة الليبي خلال الموسم الحالي قبل أن يرحل بنهاية شهدر ديسمبر الحالي.

وسبق لداوود خوض أكثر من تجربة بالدرحات الأدنى في ألمانيا مع إلينبورج وبامبو وديسو، كما سبق له اللعب في السويد مع فريق فارمبولس وسوديرتالي.

وشارك داوود في 6 مباريات مع فريق النهضة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويستعد حرس الحدود لمواجهة ود يوم الأحد المقبل الموافق 15 فبراير بربع نهائي كأس مصر.

ويحتل حرس الحدود حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

حرس الحدود الدوري المصري إبراهيم داوود
نرشح لكم
رئيس إنبي يعلن ضم كهربا وإعارة محمد حمدي إلى بيراميدز خبر في الجول - زد يتمم تعاقده مع زياد طارق ظهير بلدية المحلة الزمالك يوفر حافلات لنقل المشجعين لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة
أخر الأخبار
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الخسارة من الملعب المالي.. الترجي يعلن رحيل مدربه 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس إنبي يعلن ضم كهربا وإعارة محمد حمدي إلى بيراميدز 25 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو يصنع التاريخ وهاتريك تمريرات لديماركو.. إنتر يسحق ساسولو بخماسية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود ساعة | الدوري المصري
سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523014/خبر-في-الجول-حرس-الحدود-يتمم-تعاقده-مع-الفلسطيني-إبراهيم-داوود