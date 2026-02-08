خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود

أتم حرس الحدود تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة موسم ونصف مع حرس الحدود.

صاحب الـ 25 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح.

وكانت التجربة الأخيرة لداوود مع فريق النهضة الليبي خلال الموسم الحالي قبل أن يرحل بنهاية شهدر ديسمبر الحالي.

وسبق لداوود خوض أكثر من تجربة بالدرحات الأدنى في ألمانيا مع إلينبورج وبامبو وديسو، كما سبق له اللعب في السويد مع فريق فارمبولس وسوديرتالي.

وشارك داوود في 6 مباريات مع فريق النهضة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويستعد حرس الحدود لمواجهة ود يوم الأحد المقبل الموافق 15 فبراير بربع نهائي كأس مصر.

ويحتل حرس الحدود حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.