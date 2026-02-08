كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط

الأحد، 08 فبراير 2026 - 22:35

كتب : هاني العوضي

الأهلي يتسلم درع الدوري المرتبط لكرة السلة

سلَم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، النادي الأهلي، ميداليات المركز الأول وكأس بطولة دوري المرتبط للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس.

وحضر الفاعلية طارق السعيد ومصطفى فوزي ومحمد إيهاب محسن وأيمن علي أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ولاعبو فريق كرة السلة بالنادي الأهلي لفريقي المرتبط والرجال، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريقين.

وحرص طارق السعيد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، على إلقاء كلمة نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد والتي هنأ خلاها النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري المرتبط، مؤكداً أن النادي الأهلي استحق التتويج بلقب دوري المرتبط.

ومن جانبه ألقى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، كلمة مجلس إدارة الأهلي نيابة عن مجلس الإدارة، والتي وجه خلالها الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة عمرو مصيلحي؛ لإصراره على تكريم فريق المرتبط داخل مقر الأهلي بالجزيرة.

وحرص عمرو مصيلحي على تقديم التهنئة لرجال النادي الأهلي، وفريق المرتبط للناشئين تحت 18 عامًا، ومجلس إدارة الأهلي، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه الفريقان طوال البطولة.

كما أعرب رئيس الاتحاد عن تقديره واعتزازه بمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لاستقباله الحار لوفد مجلس الإدارة، وأهدى عمرو مصيلحي درع اتحاد كرة السلة إلى محمود الخطيب.

بدوره رحب الكابتن محمود الخطيب بمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، وحرصهم على تكريم فريق كرة السلة، حيث قدم درع النادي الأهلي إلى الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

