خبر في الجول - زد يتمم تعاقده مع زياد طارق ظهير بلدية المحلة

الأحد، 08 فبراير 2026 - 22:18

كتب : FilGoal

زياد طارق لاعب بلدية المحلة

أتم نادي زد تعاقده مع زياد طارق لاعب بلدية المحلة.

زياد طارق

النادي : بلدية المحلة

زد
بلدية المحلة

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة 4 ماوسم برفقة زد.

ويلعب زياد طارق بمركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 24 عاما.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع سليما واندر المالطي لضم مامادو با إعارة عمار حمدي من زد إلى بتروجت خبر في الجول – زد يقرر تفعيل بند تمديد عقد ماجاسا بثنائية في فاركو .. زد يحقق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري

ويلعب زياد مع بلدية المحلة بعد الانضمام إليه في 2024 قادما من فريق جي.

ويعد زياد طارق كأحد أبرز العناصر بتشكيل بلدية المحلة.

ويستعد زد لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد 15 فبراير بربع نهائي كأس مصر.

ويحتل زد حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.

بلدية المحلة زد زياد طارق
نرشح لكم
رئيس إنبي يعلن ضم كهربا وإعارة محمد حمدي إلى بيراميدز خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود الزمالك يوفر حافلات لنقل المشجعين لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة
أخر الأخبار
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الخسارة من الملعب المالي.. الترجي يعلن رحيل مدربه 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس إنبي يعلن ضم كهربا وإعارة محمد حمدي إلى بيراميدز 25 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو يصنع التاريخ وهاتريك تمريرات لديماركو.. إنتر يسحق ساسولو بخماسية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود ساعة | الدوري المصري
سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523011/خبر-في-الجول-زد-يتمم-تعاقده-مع-زياد-طارق-ظهير-بلدية-المحلة