خبر في الجول - زد يتمم تعاقده مع زياد طارق ظهير بلدية المحلة
الأحد، 08 فبراير 2026 - 22:18
كتب : FilGoal
أتم نادي زد تعاقده مع زياد طارق لاعب بلدية المحلة.
زياد طارق
النادي : بلدية المحلة
وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة 4 ماوسم برفقة زد.
ويلعب زياد طارق بمركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 24 عاما.
ويلعب زياد مع بلدية المحلة بعد الانضمام إليه في 2024 قادما من فريق جي.
ويعد زياد طارق كأحد أبرز العناصر بتشكيل بلدية المحلة.
ويستعد زد لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد 15 فبراير بربع نهائي كأس مصر.
ويحتل زد حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.
