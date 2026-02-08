جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي

الأحد، 08 فبراير 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يبدو أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لم يستسلم بعد في سباق صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع أرسنال عقب الفوز على ليفربول.

فاز مانشستر سيتي على منافسه ليفربول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ سكاي سبورتس: "أنا فخور بالفوز، الشوط الأول كان مذهلا، لكن ليفربول امتلك الزخم في الشوط الثاني وسجل سوبوسلاي هدفا يشبه الذي أحرزه في أرسنال، يا لها من تسديدة ويا له من لاعب".

وأضاف "لدينا الكثير من الأمور الجيدة التي نقاتل من أجلها، نحن متأخرون بـ 6 نقاط عن الصدارة وهي فجوة كبيرة، لكن الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث".

وأضاف "توقعنا ما حدث في الشوط الثاني مع سرعة محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو".

وأكمل "لم نلعب بمستوى ثابت على مدار الـ 90 دقيقة وحدث ذلك مرات عديدة، لكننا نسعى للتطور".

وشدد "كان على الحكم احتساب هدف ريان شرقي ثم نذهب للمنزل".

ومدح برناردو سيلفا قائلا: "هو واحد من أفضل اللاعبين الذين درّبتهم على الإطلاق، إنه القائد المثالي. من دواعي سروري كمدرب أن يكون لدي لاعب مثله، هو أحد أساطير هذا النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون الشباب في الفريق لديهم مستقبل مشرق، التعاقدات جيدة للغاية، عندما يستقر الجميع سنواصل التواجد في القمة".

وشهدت المباراة قرارات مثيرة للغاية في الدقائق القاتلة من عودة للفيديو وإلغاء هدف واحتساب طرد.

وحصل دومينيك سوبوسلاي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+13.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على ليفربول في مباراتي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1937.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد منذ 5 أعوام.

الفوز الأخيرة لمانشستر سيتي على ملعب أنفيلد كان في موسم 2020-2021 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 23 من بطولة بريميرليج.

وشارك عمر مرموش بشكل أساسي مع مانشستر سيتي وخرج في الدقيقة 61 ودخل ريان شرقي بدلا منه.

وعلى الجانب الآخر لعب محمد صلاح جناح ليفربول في المباراة كاملة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 39 في المركز السادس.

أرسنال ليفربول مانشستر سيتي بيب جوارديولا
