انتهت الدوري الإسباني - فالنسيا (0)-(2) ريال مدريد

ريال مدريد ضد برشلونة

فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

نهاية المباراة

ق90. جوووول قتل المباراة لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي مستغلا تمريرة من براهيم دياز أمام المرمى.

ق82. مبابي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بتسديدة جانبت المرمى.

ق70. القائم يمنع التعادل لفالنسيا عن طريق بيلتران.

ق65. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق ألفارو كاريراس بعد توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. الحارس يتألق من جديد ويمنع دافيد خيمينيز من التسجيل.

ق18. الحارس يمنع فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
