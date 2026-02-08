مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (0)-(1) ريال مدريد.. مبابي يهدر الثاني
الأحد، 08 فبراير 2026 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة 23 من الدوري الإسباني.
ق82. مبابي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بتسديدة جانبت المرمى.
ق70. القائم يمنع التعادل لفالنسيا عن طريق بيلتران.
ق65. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق ألفارو كاريراس بعد توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية في المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27. الحارس يتألق من جديد ويمنع دافيد خيمينيز من التسجيل.
ق18. الحارس يمنع فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
