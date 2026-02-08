ثأر من هزيمة كأس الملك.. بيتيس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف أنتوني

حقق ريال بيتيس الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب رياض إير.

الفوز رفه رصيد بيتيس للنقطة 38 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 45 في المركز الثالث.

المباراة جاءت بعد أيام من فلوز أتلتيكو مدريد على بيتيس بخمسة أهداف دون رد في كأس ملك إسبانيا.

أنتوني سجل هدف بيتيس في الدقيقة 28 مستغلا تمريرة من عبد الصمد الزلزولي.

وسجل دييجو لورينتي هدف التعادل بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 77 ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأهدر البديل رودريجو ريكيلمي فرصة هدف ثاني لبيتيس بعد انفراد بالمرمى بالدقيقة 94.

وسيلعب أتلتيكو مدريد مباراته المقبلةضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا قبل أن يواجه رايو فايكانو بالدوري.

بينما يلتقي بيتيس مع مايوركا في مباراته المقبلة بالدوري.

