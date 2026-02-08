تشكيل ريال مدريد - جونزالو ومبابي يقودان الهجوم ضد فالنسيا
الأحد، 08 فبراير 2026 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فالنسيا.
ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا على ملعب ميستايا بالجولة 23 من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي هجومي مكون من كيليان مبابي وجونزالو جارسيا وأردا جولر.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا.
الدفاع: دافيد خيمينيز - راؤول أسينسيو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.
الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا.
الهجوم: أردا جولر - جونزالو جارسيا - كيليان مبابي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ 17 برصيد 23 نقطة.
