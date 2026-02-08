للمرة الأولى منذ 1937.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة

الأحد، 08 فبراير 2026 - 20:51

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

فاز مانشستر سيتي على منافسه ليفربول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وأقيمت المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وشهدت المباراة قرارات مثيرة للغاية في الدقائق القاتلة من عودة للفيديو وإلغاء هدف واحتساب طرد.

أخبار متعلقة:
صلاح أمام مرموش.. موعد صدام ليفربول ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة الثأر لن يكون سهلا.. مرموش يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة باكتساح نيوكاسل رومانو: برناردو سيلفا يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم

وحصل دومينيك سوبوسلاي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+13.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على ليفربول في مباراتي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1937.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد منذ 5 أعوام.

الفوز الأخيرة لمانشستر سيتي على ملعب أنفيلد كان في موسم 2020-2021 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 23 من بطولة بريميرليج.

وشارك عمر مرموش بشكل أساسي مع مانشستر سيتي وخرج في الدقيقة 61 ودخل ريان شرقي بدلا منه.

وعلى الجانب الآخر لعب محمد صلاح جناح ليفربول في المباراة كاملة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 39 في المركز السادس.

وصف المباراة

أنقذ أليسون كرة رائعة من انفراد لهالاند في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 22 سدد مرموش من داخل منطقة الجزاء وترتطم في مدافع ليفربول.

وفي الدقيقة 28 سدد صلاح كرة بعد سقوط الكرة من دوناروما لكن ذهبت أعلى المرمى.

وحصل مرموش على بطاقة صفراء في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أهدر هوجو إيكيتيكي فرصة خطيرة بعد تسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 53.

وبعد 3 دقائق لعب صلاح عرضية بوجه القدم الخارجي ممتازة لإيكيتيكي لكنه أهدرها.

وافتتح سوبوسلاي النتيجة في الدقيقة 74 من تسديدة صاروخية ورائعة من ركلة حرة مباشرة شاهدها دوناروما.

وتعادل برناردو سيلفا بعد 10 دقائق بعد صناعة بالرأس من هالاند.

وتحصل ماتيوس نونيس على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تدخل أليسون عليه.

ونفذها هالاند بنجاح من نقطة الجزاء.

ثم تصدى دوناروما لتسديدة قوية من ألكسيس ماك أليستر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد دقيقة سجل شرقي الهدف الثالث في المرمى الخالي بعد تقدم أليسون في محاولة لتسجيل هدف التعادل.

ولكن أثناء تسجيل الكرة حدث مسك من سوبوسلاي لقميص هالاند من خارج منطقة الجزاء ثم ارتكب هالاند خطأ قبل أن تتخطى الكرة خط المرمى.

وبعد عودة الحكم للفيديو ألغى الهدف واحتسب ركلة حرة مباشرة وطرد لسوبوسلاي.

وحافظ مانشستر سيتي على النتيجة.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي مرموش
نرشح لكم
سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(2) مانشستر سيتي تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي
أخر الأخبار
سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط 19 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - زد يتمم تعاقده مع زياد طارق ظهير بلدية المحلة 35 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإسباني - فالنسيا (0)-(0) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
ثأر من هزيمة كأس الملك.. بيتيس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف أنتوني ساعة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا – ستاد مالي يهزم الترجي ويحسم الصدارة ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - جونزالو ومبابي يقودان الهجوم ضد فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523005/للمرة-الأولى-منذ-1937-مانشستر-سيتي-يفوز-على-ليفربول-في-مباراة-القرارات-المثيرة