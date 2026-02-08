للمرة الأولى منذ 1937.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة

فاز مانشستر سيتي على منافسه ليفربول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وأقيمت المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وشهدت المباراة قرارات مثيرة للغاية في الدقائق القاتلة من عودة للفيديو وإلغاء هدف واحتساب طرد.

وحصل دومينيك سوبوسلاي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+13.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على ليفربول في مباراتي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1937.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد منذ 5 أعوام.

الفوز الأخيرة لمانشستر سيتي على ملعب أنفيلد كان في موسم 2020-2021 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 23 من بطولة بريميرليج.

وشارك عمر مرموش بشكل أساسي مع مانشستر سيتي وخرج في الدقيقة 61 ودخل ريان شرقي بدلا منه.

وعلى الجانب الآخر لعب محمد صلاح جناح ليفربول في المباراة كاملة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 39 في المركز السادس.

وصف المباراة

أنقذ أليسون كرة رائعة من انفراد لهالاند في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 22 سدد مرموش من داخل منطقة الجزاء وترتطم في مدافع ليفربول.

وفي الدقيقة 28 سدد صلاح كرة بعد سقوط الكرة من دوناروما لكن ذهبت أعلى المرمى.

وحصل مرموش على بطاقة صفراء في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أهدر هوجو إيكيتيكي فرصة خطيرة بعد تسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 53.

وبعد 3 دقائق لعب صلاح عرضية بوجه القدم الخارجي ممتازة لإيكيتيكي لكنه أهدرها.

وافتتح سوبوسلاي النتيجة في الدقيقة 74 من تسديدة صاروخية ورائعة من ركلة حرة مباشرة شاهدها دوناروما.

video:1

🔥⚽️ سوبوسلاي يطلق تسديدة قوية لا تُصد ولا تُرد، معلناً تسجيل الهدف الأول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/WEaTeZJIh9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026

وتعادل برناردو سيلفا بعد 10 دقائق بعد صناعة بالرأس من هالاند.

video:2

وتحصل ماتيوس نونيس على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تدخل أليسون عليه.

ونفذها هالاند بنجاح من نقطة الجزاء.

video:3

ثم تصدى دوناروما لتسديدة قوية من ألكسيس ماك أليستر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد دقيقة سجل شرقي الهدف الثالث في المرمى الخالي بعد تقدم أليسون في محاولة لتسجيل هدف التعادل.

ولكن أثناء تسجيل الكرة حدث مسك من سوبوسلاي لقميص هالاند من خارج منطقة الجزاء ثم ارتكب هالاند خطأ قبل أن تتخطى الكرة خط المرمى.

وبعد عودة الحكم للفيديو ألغى الهدف واحتسب ركلة حرة مباشرة وطرد لسوبوسلاي.

وحافظ مانشستر سيتي على النتيجة.