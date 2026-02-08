كرة طائرة - الأهلي يكلف الغزاوي برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات

الأحد، 08 فبراير 2026 - 20:31

كتب : حسام نور الدين

الأهلي كرة طائرة سيدات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.

مع تكليف أحمد حسام عوض عضو المجلس نائبا للغزاوي في اللجنة المنظمة.

ويستضيف الأهلي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات والتي تقام في شهر أبريل المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

أخبار متعلقة:
الزمالك يوفر طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو مؤتمر توروب: لاعبو الأهلي يقضون معظم أوقاتهم في الطيران.. وحزين لإصابة زيزو الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة

ويحمل الزمالك لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات من العام الماضي بعدما فاز على الأهلي في النهائي.

أما بطولة الرجال فتقام في شهر أبريل أيضا ولكن في كيجالي عاصمة رواندا.

الأهلي كرة طائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات
نرشح لكم
الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة كرة طائرة - لعدم الالتزام بسداد المديونية.. إيقاف محترف الزمالك وثنائي الفريق طائرة – الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الدوري مرتبط رجال كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد سوبر السيدات بمشاركة 4 فرق كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات كرة طائرة - الاتحاد يعلن جدول مباريات المرحلة النهائية من دوري مرتبط الرجال طائرة – الأهلي يحصد لقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على الزمالك انتهت سوبر الطائرة – الأهلي 3 (25)-(21) 1 الزمالك.. البطولة حمراء
أخر الأخبار
كوبماينرز: نحب عقلية سباليتي الهجومية لكن علينا التركيز على التمركز الوقائي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة صالات – منتخب مصر يتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ 6 ساعة | منتخب مصر
كيفو: مواجهة يوفنتوس؟ لا يهم أمام من نحصد النقاط 6 ساعة | الكرة الأوروبية
جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
أربيلوا: إذا كان بإمكان أي لاعب التفوق على كريستيانو فهو كيليان مبابي 6 ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا 6 ساعة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523004/كرة-طائرة-الأهلي-يكلف-الغزاوي-برئاسة-اللجنة-المنظمة-لبطولة-إفريقيا-للسيدات