كرة طائرة - الأهلي يكلف الغزاوي برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.

مع تكليف أحمد حسام عوض عضو المجلس نائبا للغزاوي في اللجنة المنظمة.

ويستضيف الأهلي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات والتي تقام في شهر أبريل المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ويحمل الزمالك لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات من العام الماضي بعدما فاز على الأهلي في النهائي.

أما بطولة الرجال فتقام في شهر أبريل أيضا ولكن في كيجالي عاصمة رواندا.