فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد

الأحد، 08 فبراير 2026 - 20:04

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي يحتفل بهدف بيراميدز ضد ريفيرز

حقق بيراميدز فوزا كبيرا على ريفيرز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

سجل رباعية بيراميدز في المباراة كل من ناصر ماهر ومروان حمدي ومصطفى فتحي وعوده فاخوري.

وسجل فاخوري أول أهدافه مع الفريق خلال مشاركته الأولى بعد دخوله كبديل.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 في صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني، بينما توقف ريفيرز يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الاخير.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من مصطفى زيكو وإيفرتون ومروان حمدي.

تقدم ريفيرز يونايتد بالهدف الأول عن طري ستفين مانيو بالدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة.

وتعادل بيراميدز في الشوط الثاني عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد لمسة يد على مدافع ريفيرز يونايتد.

وسجل مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 75.

وسجل فاخوري الهدفغ الثالث في الدقيقة 86 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى ناصر ماهر رباعية بيراميدز في الدقيقة 90 برأسية مستغلا تمريرة بالرأس من مروان حمدي.

وسيلعب بيراميدز في المباراة الأخيرة بالمجموعات ضم باور ديناموز، بينما يلتقي ريفيرز يونايتد مع نهضة بركان.

