فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد
الأحد، 08 فبراير 2026 - 20:04
كتب : FilGoal
حقق بيراميدز فوزا كبيرا على ريفيرز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
سجل رباعية بيراميدز في المباراة كل من ناصر ماهر ومروان حمدي ومصطفى فتحي وعوده فاخوري.
وسجل فاخوري أول أهدافه مع الفريق خلال مشاركته الأولى بعد دخوله كبديل.
الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 في صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني، بينما توقف ريفيرز يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الاخير.
التشكيل
بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من مصطفى زيكو وإيفرتون ومروان حمدي.
مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز وحامد حمدان، وإفيرتون أساسيان أمام ريفيرز يونايتد 🔵📋#في_إفريقيا pic.twitter.com/XCY5p5cC8j— FilGoal (@FilGoal) February 8, 2026
تقدم ريفيرز يونايتد بالهدف الأول عن طري ستفين مانيو بالدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة.
وتعادل بيراميدز في الشوط الثاني عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".
video:1
مصطفى فتحي يسجل هدف التعادل لبيراميدز— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026
#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/4rJKKRDyrW
وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد لمسة يد على مدافع ريفيرز يونايتد.
وسجل مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 75.
video:2
مروان حمدي يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026
#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/H7kUvEf9DQ
وسجل فاخوري الهدفغ الثالث في الدقيقة 86 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
video:3
الوافد الجديد الأردني عودة الفاخوري يتألق ويسجل الهدف الثالث لفريق بيراميدز— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026
#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/kxo0djIvuD
وأنهى ناصر ماهر رباعية بيراميدز في الدقيقة 90 برأسية مستغلا تمريرة بالرأس من مروان حمدي.
وسيلعب بيراميدز في المباراة الأخيرة بالمجموعات ضم باور ديناموز، بينما يلتقي ريفيرز يونايتد مع نهضة بركان.