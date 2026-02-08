فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد

حقق بيراميدز فوزا كبيرا على ريفيرز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

سجل رباعية بيراميدز في المباراة كل من ناصر ماهر ومروان حمدي ومصطفى فتحي وعوده فاخوري.

وسجل فاخوري أول أهدافه مع الفريق خلال مشاركته الأولى بعد دخوله كبديل.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 في صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني، بينما توقف ريفيرز يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الاخير.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بثلاثي هجومي مكون من مصطفى زيكو وإيفرتون ومروان حمدي.

مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز وحامد حمدان، وإفيرتون أساسيان أمام ريفيرز يونايتد

تقدم ريفيرز يونايتد بالهدف الأول عن طري ستفين مانيو بالدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة.

وتعادل بيراميدز في الشوط الثاني عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد لمسة يد على مدافع ريفيرز يونايتد.

وسجل مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 75.

وسجل فاخوري الهدفغ الثالث في الدقيقة 86 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى ناصر ماهر رباعية بيراميدز في الدقيقة 90 برأسية مستغلا تمريرة بالرأس من مروان حمدي.

وسيلعب بيراميدز في المباراة الأخيرة بالمجموعات ضم باور ديناموز، بينما يلتقي ريفيرز يونايتد مع نهضة بركان.