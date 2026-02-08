الزمالك يوفر حافلات لنقل المشجعين لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز

الأحد، 08 فبراير 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك

أعلن نادي الزمالك توفير حافلات لنقل الجماهير لاستاد هيئة قناة السويس لخوض مباراتي سموحة وكايزر تشيفز.

ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الأربعاء بالدوري المصري، قبل أن يواجه كايرز تشيفز يوم السبت 14 فبراير ضد كايزر تشيفز.

وأشار الزمالك إلى أن الحافلات ستتحرك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس

ويوم السبت ستتحرك الحافلات أمام مقر النادي لنقل الجماهير في تمام الواحدة ظهرا لخوض مباراة كايرز تشيفز.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر المباراتين لبطاقة المشجع وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى الملعب.

وتقام المباراتين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان الزمالك قد خسر من زيسكو يونايتد الزامبي خارج ملعبه بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط خلف كايزر تشيفز صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

الزمالك سموحة الدوري المصري كأس الكونفدرالية كايز تشيفز
نرشح لكم
فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري
أخر الأخبار
للمرة الأولى منذ 5 أعوام.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يكلف الغزاوي برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات 23 دقيقة | كرة طائرة
فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد 49 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يوفر حافلات لنقل المشجعين لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز ساعة | الكرة المصرية
الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523002/الزمالك-يوفر-حافلات-لنقل-المشجعين-لمباراتي-سموحة-وكايزر-تشيفز