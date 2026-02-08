الزمالك يوفر حافلات لنقل المشجعين لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز

أعلن نادي الزمالك توفير حافلات لنقل الجماهير لاستاد هيئة قناة السويس لخوض مباراتي سموحة وكايزر تشيفز.

ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الأربعاء بالدوري المصري، قبل أن يواجه كايرز تشيفز يوم السبت 14 فبراير ضد كايزر تشيفز.

وأشار الزمالك إلى أن الحافلات ستتحرك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء.

ويوم السبت ستتحرك الحافلات أمام مقر النادي لنقل الجماهير في تمام الواحدة ظهرا لخوض مباراة كايرز تشيفز.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر المباراتين لبطاقة المشجع وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى الملعب.

وتقام المباراتين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان الزمالك قد خسر من زيسكو يونايتد الزامبي خارج ملعبه بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط خلف كايزر تشيفز صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.