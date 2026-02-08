الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا

الأحد، 08 فبراير 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي مدرب النادي المصري

ناشد نبيل الكوكي مدرب المصري، اتحاد الكرة بمراعاة ظروف الفرق المشاركة في البطولات القارية.

وخسر المصري من كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة وخلقنا العديد من الفرص والمحاولات خلال الشوط الأول وهناك شك كبير في ركلة الجزاء المحتسبة لكايرز تشيفز".

الكوكي: الخسارة لم تكن عادلة.. ويجب أن نحصل على نقاط في جنوب إفريقيا تشكيل المصري – لا تغييرات من الكوكي ضد الزمالك في الكونفدرالية مؤتمر الكوكي: الفوز على الزمالك يقربنا من تخطي المجموعة ولكن الكوكي: جميع لاعبي المصري أساسيين ولم أتفاجئ بمستوى الشباب

وواصل "نجحنا في العودة للمباراة خلال الشوط الثاني بهدف دغموم والهدف الثاني لكايرز تشيفز جاء من خطأ دفاعي".

وتابع "رغم الخسارة، مازالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل إلى دور الثمانية".

وأكمل "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا خاصة في ظل توالي المباريات والعناء الكبير للسفر".

وشدد "أناشد الاتحاد المصري لكرة القدم بمراعاة ظروف الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية خاصة في تلك المرحلة الحاسمة".

وأضاف "ضغط المباريات يتسبب في هذا الكم الكبر من الإصابات للاعبي الفرق المشاركة في البطولات القارية".

وأتم "مباريات الكونفدرالية لها الأولوية خلال الفترة الحالية ونسعى بقوة لإسعاد جماهيرنا الكبيرة".

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط خلف الزمالك بنقطة وكايرز تشيفز ب 3 نقاط.

المصري كايزر تشيفز نبيل الكوكي
