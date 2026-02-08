كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي
الأحد، 08 فبراير 2026 - 18:55
كتب : FilGoal
أثبتت الأشعة إصابة ميرال أشرف لاعبة فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وتعرضت ميرال للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد سبورتنج في الدوري المصري التي أقيمت أمس السبت.
وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 75-61 في الدوري.
وبذلك ستغيب ميرال عن الأهلي في الفترة المتبقية من الموسم، وأيضا عن جزء من بداية الموسم المقبل.
وكانت ميرال ضمن قائمة الأهلي التي فازت ببطولة إفريقيا للسيدات قبل أسابيع والتي أقيمت في القاهرة.
وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات.
نرشح لكم
كرة سلة - انتصار الأهلي على سموحة.. وفوز صعب لسبورتنج أمام الجزيرة صحيفة المنتخب: الاتحاد المغربي سيتقدم بطلب رسمي لتأجيل أمم إفريقيا للسيدات اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي بدلا من المغرب.. وزارة الرياضة في جنوب إفريقيا توضح حقيقة استضافة كأس الأمم للسيدات كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز كرة يد – سيدات الأهلي يحسمن بطولة السوبر المصري بالفوز على الشمس فرصة وجود 4 مصريين.. الكشف عن طرق التأهل لمنافسات الاسكواش في أولمبياد 2028 تنس - إيلينا ريباكينا تثأر من سابالينكا وتحصد لقب أستراليا المفتوحة 2026
أخر الأخبار
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه 41 دقيقة | الدوري المصري