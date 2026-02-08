كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة إصابة ميرال أشرف لاعبة فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرضت ميرال للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد سبورتنج في الدوري المصري التي أقيمت أمس السبت.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 75-61 في الدوري.

وبذلك ستغيب ميرال عن الأهلي في الفترة المتبقية من الموسم، وأيضا عن جزء من بداية الموسم المقبل.

وكانت ميرال ضمن قائمة الأهلي التي فازت ببطولة إفريقيا للسيدات قبل أسابيع والتي أقيمت في القاهرة.

وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات.