يد - على حساب مصري آخر.. سيف الدرع يتوج مع برشلونة بلقب كأس إسبانيا

توج نادي برشلونة بلقب كأس إسبانيا لكرة اليد بعد الفوز على بلد الوليد في النهائي.

وفاز برشلونة في المباراة النهائية بنتيجة 32-24.

وتوج برشلونة باللقب للمرة الثالث في تاريخه وبالنسخة الثالثة تاريخيا للبطولة التي توج بها الفريق الكتالوني بجميع نسخها حتى الآن.

ويضم برشلونة بين صفوفه سيف الدرع نجم منتخب مصر.

بينما يلعب المصري الآخر محمود عبد العزيز "جدو" ضمن صفوف بلد الوليد.

اللقب هو الثاني لسيف الدرع مع برشلونة بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية "سوبر جلوب في عام 2025".