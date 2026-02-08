مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. إيكيتيكي يهدر مجددا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب محمد صلاح جناح ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي بشكل أساسي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز السادس بـ 39 نقطة.

ق 56: صلاح يلعب عرضية بوجه القدم الخارجي ممتازة لإيكيتيكي لكنه أهدرها.

ق 53: إيكيتيكي يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: مرموش يحصل على بطاقة صفراء.

ق 28: صلاح يسدد كرة بعد سقوط الكرة من دوناروما لكن ذهبت أعلى المرمى.

ق 26: صلاح يسدد ويحصل على ركنية.

ق 22: مرموش يسدد من داخل منطقة الجزاء وترتطم في مدافع ليفربول.

ق 2: إنقاذ رائع من أليسون بعد انفراد هالاند.

بداية المباراة