انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(2) مانشستر سيتي

الأحد، 08 فبراير 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

هالاند - عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب محمد صلاح جناح ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي بشكل أساسي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز السادس بـ 39 نقطة.

أخبار متعلقة:
الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول رقم سلبي يطارد هالاند قبل مواجهة ليفربول بالأنفيلد ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني لـ تشيلسي برناردو سيلفا مهدد بالغياب عن لقاء ليفربول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------------------------------

انتهت

ق 90+13: إلغاء الهدف وطرد سوبوسلاي بعد مسك هالاند من القميص واحتساب ركلة حرة.

ق 90+10: جوووووووووووول ريان شرقي في المرمى الخالي.

ق 90+9: تسديدة قوية من ماك أليستر وتصدي رائع من دوناروما.

ق 90+3: جووووووووووووول هالاند من نقطة الجزاء.

ق 90+1: ركلة جزاء لصالح ماتيوس نونيس.

ق 84: جوووووووووول من تسديدة عن طريق برناردو سيلفا بعد صناعة بالرأس من هالاند.

ق 74: جوووووووووووول صاروخي ورائع من دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة شاهدها دوناروما.

ق 56: صلاح يلعب عرضية بوجه القدم الخارجي ممتازة لإيكيتيكي لكنه أهدرها.

ق 53: إيكيتيكي يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: مرموش يحصل على بطاقة صفراء.

ق 28: صلاح يسدد كرة بعد سقوط الكرة من دوناروما لكن ذهبت أعلى المرمى.

ق 26: صلاح يسدد ويحصل على ركنية.

ق 22: مرموش يسدد من داخل منطقة الجزاء وترتطم في مدافع ليفربول.

ق 2: إنقاذ رائع من أليسون بعد انفراد هالاند.

بداية المباراة

ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش
نرشح لكم
للمرة الأولى منذ 5 أعوام.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي فيكاريو: توتنام قد يتواجد في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي بيليتي يعلن قائمة برشلونة ب بدون حمزة عبد الكريم لمواجهة بارباسترو
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - جونزالو ومبابي يقودان الهجوم ضد فالنسيا 18 دقيقة | الدوري الإسباني
للمرة الأولى منذ 5 أعوام.. مانشستر سيتي يفوز على ليفربول في مباراة القرارات المثيرة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يكلف الغزاوي برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات 50 دقيقة | كرة طائرة
فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يوفر حافلات لنقل المشجعين لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز ساعة | الكرة المصرية
الكوكي: ما زالت لدينا الحظوظ الكاملة للتأهل.. والكونفدرالية أولويتنا حاليا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/522996/انتهت-الدوري-الإنجليزي-ليفربول-1-2-مانشستر-سيتي