الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

الأحد، 08 فبراير 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

أعلن أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق.

وقال جاب الله عبر المركز الإعلامي للنادي: "الأشعة التي خضع لها تريزيجيه كشفت إصابته بشد أسفل العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وتابع "اللاعب يبدأ من غدا الإثنين تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي لتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وكان تريزيجيه قد أصيب خلال مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل أمس السبت في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع شبيبة القبائلة ليضمن التأهل بشكل رسمي لربع النهائي.

وانضم تريزيجيه للأهلي في بداية الموسم الحالي قادما من ترابزون سبور التركي.

وشارك صاحب الـ 31 عاما حتى الآن في 22 مباراة منذ بداية الموسم بقميص الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع هدفا وحيدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بعد غدا الثلاثاء 10 فبراير في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

