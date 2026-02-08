سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي التعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب النادي الليبي عبر حسابه على فيسبوك "قادماً من بطل القارة، متوشّحاً بألوان بطل ليبيا وزعيمِها".

وسيتدرب توريه تحت قيادة المدرب المصري حسام البدري.

واستمر اللاعب البوركينابي مع بيراميدز لمدة 4 أعوام.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بـ 4 بطولات مع بيراميدز.

وحصل توريه على بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس مصر، بالإضافة إلى إنتركونتيننتال.

وخاض توريه 170 مباراة مع بيراميدز وسجل 7 أهداف وصنع 12 آخرين.

وفاز البدري بالثلاثية الدوري والكأس والسوبر في ليبيا، إذ حقق لقبي الكأس والسوبر في القاهرة بالفوز على أهلي بنغازي.

وحصل البدري في وقت سابق على جائزة أفضل مدرب في ليبيا بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه.