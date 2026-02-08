سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه

الأحد، 08 فبراير 2026 - 18:21

كتب : FilGoal

بلاتي توري - بيراميدز - صنداونز

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي التعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب النادي الليبي عبر حسابه على فيسبوك "قادماً من بطل القارة، متوشّحاً بألوان بطل ليبيا وزعيمِها".

وسيتدرب توريه تحت قيادة المدرب المصري حسام البدري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تمت.. سيراميكا كليوباترا يضم بوبو من بيراميدز ثروت سويلم: أعتذر عن تصريحاتي بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.. ومن المستحيل إلغاء الهبوط رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري خبر في الجول – بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع إنبي لاستعارة محمد حمدي

واستمر اللاعب البوركينابي مع بيراميدز لمدة 4 أعوام.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بـ 4 بطولات مع بيراميدز.

وحصل توريه على بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس مصر، بالإضافة إلى إنتركونتيننتال.

وخاض توريه 170 مباراة مع بيراميدز وسجل 7 أهداف وصنع 12 آخرين.

وفاز البدري بالثلاثية الدوري والكأس والسوبر في ليبيا، إذ حقق لقبي الكأس والسوبر في القاهرة بالفوز على أهلي بنغازي.

وحصل البدري في وقت سابق على جائزة أفضل مدرب في ليبيا بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه.

ميركاتو أهلي طرابلس بيراميدز بلاتي توريه
نرشح لكم
خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لضم كهربا خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.. رشدان ينضم إلى فاركو بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي خبر في الجول – بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع إنبي لاستعارة محمد حمدي خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم أحمد الشيخ خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع بيراميدز بشأن بوبو نيوم يعلن التعاقد مع ريان ميسي خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة
أخر الأخبار
كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي 16 دقيقة | رياضة نسائية
خبر في الجول – الزمالك يطلب السعة الكاملة للجمهور أمام كايزر تشيفز 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
يد - على حساب مصري آخر.. سيف الدرع يتوج مع برشلونة بلقب كأس إسبانيا 31 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. تسديدة من صلاح 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه 45 دقيقة | الدوري المصري
سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه 50 دقيقة | ميركاتو
نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس 50 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522994/سيتدرب-تحت-قيادة-البدري-أهلي-طرابلس-يعلن-ضم-بلاتي-توريه