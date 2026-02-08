نقل مباراة الزمالك وسموحة لملعب هيئة قناة السويس

الأحد، 08 فبراير 2026 - 18:21

كتب : محمد جمال

الزمالك

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري إلى استاد هيئة قناة السويس.

وذلك بدلا من إقامتها في استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء ذلك بعد طلب الزمالك بنقل المباراة إلى استاد هيئة قناة السويس، حتى يستقر في محافظة الإسماعيلية قبل مواجهة كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية.

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس بـ 25 نقطة.

الزمالك سموحة الدوري المصري
