خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لضم كهربا

الأحد، 08 فبراير 2026 - 17:31

كتب : عمرو نبيل

كهربا - الاتحاد الليبي

أتم نادي إنبي اتفاقه مع محمود عبد المنعم "كهربا" لضمه لصفوف الفريق البترولي.

وعلم FilGoal.com أن كهربا سينضم لصفوف إنبي لنهاية الموسم.

وتواجد كهربا في مقر نادي إنبي رفقة وكيله أحمد يحيى لتوقيع العقود في انتظار الإعلان الرسمي.

ودخل كهربا في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع عدة أندية منها الاتحاد السكندري وغزل المحلة وزد.

وذلك بعد رحيله عن صفوف نادي القادسية الكويتي بعد فسخ تعاقده.

وكشف كهربا أن سبب فسخ تعاقده هو عدم حصوله على مستحقاته التعاقدية خلال الفترة الماضية.

ورحل كهربا عن الأهلي في يناير من عام 2025 الماضي، وانضم لصفوف الاتحاد الليبي.

قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم الماضي وينضم إلى القادسية الكويتي.

وبعد انضمامه إلى إنبي يكون كهربا عاد إلى بيته الذي بدأ منه رحلته مع كرة القدم بعد الرحيل عن قطاع الناشئين في الأهلي.

