تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي

الأحد، 08 فبراير 2026 - 17:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد معقل الريدز في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ولم يجر سلوت أي تغيير عن المباراة الماضية ضد نيوكاسل في الدوري.

أخبار متعلقة:
الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول رقم سلبي يطارد هالاند قبل مواجهة ليفربول بالأنفيلد ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني لـ تشيلسي مواعيد مباريات الأحد 8 فبراير 2026.. ليفربول يستضيف سيتي والزمالك والمصري وبيراميدز

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومنيك سوبوسلاي.

الوسط: فلوريان فيرتز - ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

وسوف تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة من 11 انتصار و6 تعادلات و7 هزائم.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 14 انتصار و5 تعادلات و5 هزائم.

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي فيكاريو: توتنام قد يتواجد في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي بيليتي يعلن قائمة برشلونة ب بدون حمزة عبد الكريم لمواجهة بارباسترو عودة ألكسندر أرنولد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا سلوت: مفاوضات تجديد العقد مستمرة مع كوناتي دون حسم نهائي
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لضم كهربا 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حظوظ التأهل قائمة رغم الخسارة.. كايزر تشيفز يهزم المصري ويشعل حسابات المجموعة 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522984/تشكيل-ليفربول-صلاح-يقود-الهجوم-أمام-مانشستر-سيتي