تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد معقل الريدز في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ولم يجر سلوت أي تغيير عن المباراة الماضية ضد نيوكاسل في الدوري.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومنيك سوبوسلاي.

الوسط: فلوريان فيرتز - ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

وسوف تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة من 11 انتصار و6 تعادلات و7 هزائم.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 14 انتصار و5 تعادلات و5 هزائم.