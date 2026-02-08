الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول

الأحد، 08 فبراير 2026 - 16:25

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو - مانشستر سيتي

تلقى فريق مانشستر سيتي اليوم صدمة كبيرة بإصابة جيريمي دوكو لاعب الفريق وغيابه اليوم عن مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وغادرت بعثة مانشستر سيتي ظهر اليوم متجهة إلى ليفربول بدون دوكو الذي لن يتمكن من المشاركة في المباراة بسبب الإصابة.

وسيخضع اللاعب في الساعات القليلة القادمة للفحوصات الطبية من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مساعد جوارديولا: إصابة دوكو مشابهة للسابقة.. والمنافسة مع أرسنال تتعلق بنا دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا جوارديولا: لا أعرف مدة غياب دوكو.. وسنفقد مرموش وآيت نوري جوارديولا يوضح سبب غياب دوكو أمام كريستال بالاس

وخاض دوكو مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 30 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع 11 هدفا.

ويستعد مانشستر سيتي اليوم لمواجهة نظيره ليفربول في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 14 انتصار و5 تعادلات و5 هزائم.

ويقع ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة من 11 انتصار و6 تعادلات و7 هزائم.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جيرمي دوكو
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي فيكاريو: توتنام قد يتواجد في صراع الهبوط بالدوري الإنجليزي بيليتي يعلن قائمة برشلونة ب بدون حمزة عبد الكريم لمواجهة بارباسترو عودة ألكسندر أرنولد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا سلوت: مفاوضات تجديد العقد مستمرة مع كوناتي دون حسم نهائي
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة 9 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة كايزر تشيفز لنقل المباراة لملعب هيئة قناة السويس 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - ريفرز يونايتد (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لضم كهربا 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي للمرة الرابعة في الدوري أمام ليفربول 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حظوظ التأهل قائمة رغم الخسارة.. كايزر تشيفز يهزم المصري ويشعل حسابات المجموعة 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522980/الإصابة-تبعد-دوكو-عن-لقاء-ليفربول