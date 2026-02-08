الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول

تلقى فريق مانشستر سيتي اليوم صدمة كبيرة بإصابة جيريمي دوكو لاعب الفريق وغيابه اليوم عن مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وغادرت بعثة مانشستر سيتي ظهر اليوم متجهة إلى ليفربول بدون دوكو الذي لن يتمكن من المشاركة في المباراة بسبب الإصابة.

وسيخضع اللاعب في الساعات القليلة القادمة للفحوصات الطبية من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

وخاض دوكو مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 30 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع 11 هدفا.

ويستعد مانشستر سيتي اليوم لمواجهة نظيره ليفربول في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 14 انتصار و5 تعادلات و5 هزائم.

ويقع ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة من 11 انتصار و6 تعادلات و7 هزائم.