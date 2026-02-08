عودة هداف الدوري.. الاتحاد السكندري يضم مابولولو

الأحد، 08 فبراير 2026 - 16:21

كتب : هاني العوضي

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري عودة أجوستينيو مابولولو هداف الفريق السابق.

ويواصل الاتحاد السكندري محاولات تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية.

وكشف الاتحاد السكندري عن ضم مابولولو حتى نهاية الموسم مع بند إمكانية التجديد للموسم المقبل.

وسبق وأن توج مابولولو بلقب هداف الدوري المصري في موسم 2022 - 2023 برصيد 16 هدفا.

وتألق مابولولو مع الاتحاد قبل أن ينتقل لنادي أهلي طرابلس في صيف 2024.

مابولولو انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2022 وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

ومع أهلي طرابلس لعب مابولولو 28 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع آخر.

وتوج مابولولو مع أهلي طرابلس بالثلاثية المحلية (الدوري والكاس والسوبر الليبي).

وحقق الاتحاد السكندري انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات الدوري المصري.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر بعد خوض 16 مباراة.

