خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.. رشدان ينضم إلى فاركو

أتم نادي فاركو إجراءات ضم عبد الرحمن رشدان مدافع الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

وكان رشدان فسخ إعارته مع مودرن سبورت قبل أن يفسخ تعاقده مع الأهلي.

وبذلك أصبح رشدان صاحب الـ 23 عاما لاعبا حرا.

وعلم FilGoal.com أن فاركو قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن رشدان مدافع الأهلي السابق.

وينضم عبد الرحمن رشدان إلى فاركو لمدة موسمين ونصف الموسم.

وخاض رشدان مباراتين فقط بقميص مودرن سبورت في النصف الأول من الموسم.

وانضم رشدان من شباب وادي دجلة لشباب الأهلي في 2022 لكن لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول.

وأعير رشدان لموردن سبورت لمدة موسمين ونصف اكتفى خلالها بالمشاركة في 14 مباراة.