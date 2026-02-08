موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو

الأحد، 08 فبراير 2026 - 15:27

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو

دخل كريستيان روميرو مدافع توتنام في قائمة اهتمامات دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد لتعزيز صفوف الفريق بالصيف القادم.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المدافع الأرجنتيني أصبح هدفا أساسيا لدييجو سيميوني لتعزيز دفاع أتلتيكو الصيف القادم.

ويواجه أتلتيكو مدريد مشكلة كبيرة حيث يعتبر المدافع الأرجنتيني هدف أساسي لريال مدريد بالصيف القادم مع تمسك توتنام بمواصلة قائد الفريق الموسم القادم.

وينتهي عقد روميرو صيف 2029 مما يجعل لتوتنام اليد الكبرى بالتحكم في المفاوضات.

وتعرض كريستيان روميرو مدافع توتنام للطرد عند الدقيقة 30 بعد تدخل متهور على كاسيميرو.

واصل قطار مانشستر يوناتيد انتصاراته في الدوري الإنجليزي بالفوز على توتنام بثنائية.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام 2-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل بريان مبومو، وبرونو فيرنانديز هدفي مانشستر يونايتد.

