خبر في الجول - طلائع الجيش يضم ثنائي نجوم المستقبل

أتم نادي طلائع الجيش تعاقده مع ثنائي نجوم المستقبل ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدروي المصري منتصف الليل.

وعلم FilGoal.com أن طلائع الجيش قد ضم الثنائي يحيى مصطفى وزياد التيهي.

وينضم يحيى مصطفى في صفقة بيع نهائي، بينما زياد التيهي ينتقل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة من 16 مباراة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 19.

ويستضيف كهرباء الإسماعيلية فريق طلائع الجيش يوم 23 فبراير الجاري.

وكان طلائع الجيش قد حقق انتصارين فقط خلال 16 مباراة خاضهم في الدوري المصري.

بينما تعادل ست مرات مقابل 8 هزائم.