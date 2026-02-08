الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا

الأحد، 08 فبراير 2026 - 14:32

كتب : FilGoal

روي فيتوريا خلال مواجهة غانا

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا للفريق.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الوصل بنشر صورة المدرب البرتغالي بعبارة "مرحبا بك روي فيتوريا بنادي الوصل".

وسبق لفيتوريا تدريب منتخب مصر وأقيل عقب النسخة قبل الماضية من كأس أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة:
تقرير: روي فيتوريا يقترب من تدريب الوصل الإماراتي في الجول يكشف – خطوة من الأهلي تجاه روي فيتوريا.. وموقف المدرب الحالي روي فيتوريا يرحل عن تدريب باناثانايكوس "مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدا".. رسالة من روي فيتوريا

ولم يسبق لفيتوريا التدريب في الإمارات من قبل، لكن درب في منطقة الخليج سابقا، وتحديدا مع النصر السعودي.

قبل أيام، أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن روي فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب نادي الوحدة الإماراتي بعد اعتذار مواطنه ليوناردو جارديم عن استكمال إجراءات التعاقد لظروف أسرية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جارديم كان قريبا من تدريب الوحدة وأتم الاتفاق، لكن الظروف الأسرية حرمته من تولي المهمة.

وخاض فيتوريا آخر تجاربه التدريبية مع نادي باناثانيكوس اليوناني، ولا يتولى تدريب أي فريق حاليا.

روي فيتوريا تولى تدريب باناثانيكوس يوم 31 أكتوبر الماضي، وقادهم في 43 مباراة وخلالها فاز الفريق بـ 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.

وكان روي فيتوريا مدربا لمنتخب مصر قبل حسام حسن، لكن تمت إقالته عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2024 من دور الـ16 أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

روي فيتوريا الوصل الإماراتي
نرشح لكم
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي فوت ميركاتو: وليد الركراكي تقدم باستقالته من تدريب المغرب دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم تقرير: روي فيتوريا يقترب من تدريب الوصل الإماراتي بمشاركة ثنائي مصري.. تحديد موعد نصف نهائي كأس الإمارات ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر خبر في الجول - نورشيلاند الدنماركي يتفق مع الجزيرة على ضم إبراهيم عادل
أخر الأخبار
الإصابة تبعد دوكو عن لقاء ليفربول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة هداف الدوري.. الاتحاد السكندري يضم مابولولو 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.. رشدان ينضم إلى فاركو 32 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - كايزر تشيفز (2)-(1) المصري.. هدف جديد ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الكونفدرالية – زيسكو (1) - (0) الزمالك.. هدف أول من ركلة جزاء ساعة | الكرة الإفريقية
الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم ثنائي نجوم المستقبل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522972/الوصل-يعلن-تعيين-روي-فيتوريا-مديرا-فنيا-جديدا