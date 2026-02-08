الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا للفريق.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الوصل بنشر صورة المدرب البرتغالي بعبارة "مرحبا بك روي فيتوريا بنادي الوصل".

وسبق لفيتوريا تدريب منتخب مصر وأقيل عقب النسخة قبل الماضية من كأس أمم إفريقيا.

ولم يسبق لفيتوريا التدريب في الإمارات من قبل، لكن درب في منطقة الخليج سابقا، وتحديدا مع النصر السعودي.

قبل أيام، أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن روي فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب نادي الوحدة الإماراتي بعد اعتذار مواطنه ليوناردو جارديم عن استكمال إجراءات التعاقد لظروف أسرية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جارديم كان قريبا من تدريب الوحدة وأتم الاتفاق، لكن الظروف الأسرية حرمته من تولي المهمة.

وخاض فيتوريا آخر تجاربه التدريبية مع نادي باناثانيكوس اليوناني، ولا يتولى تدريب أي فريق حاليا.

روي فيتوريا تولى تدريب باناثانيكوس يوم 31 أكتوبر الماضي، وقادهم في 43 مباراة وخلالها فاز الفريق بـ 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.

وكان روي فيتوريا مدربا لمنتخب مصر قبل حسام حسن، لكن تمت إقالته عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2024 من دور الـ16 أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.