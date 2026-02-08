خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 14 والمؤجلة من الدوري المصري.

وتقام المباريات المؤجلة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير الجاري.

وجاءت المباريات كالآتي:

الأربعاء 11 فبراير

الأهلي × الإسماعيلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد القاهرة - 8 مساء

المصري × وادي دجلة - استاد السويس الجديد - 8 مساء

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز ولعب كل منهما 14 مباراة.

بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.

أما المصري فيأتي في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

احجز التذاكر من هنا