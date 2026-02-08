خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري

الأحد، 08 فبراير 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 14 والمؤجلة من الدوري المصري.

وتقام المباريات المؤجلة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير الجاري.

وجاءت المباريات كالآتي:

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي الدوري المصري - اشتعال سباق الصدارة.. تعرف على المباريات المتبقية لخماسي القمة الدوري المصري – موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك إيقاف مدرب بيراميدز وهلال.. عقوبات الجولة 16 من الدوري المصري

الأربعاء 11 فبراير

الأهلي × الإسماعيلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد القاهرة - 8 مساء

المصري × وادي دجلة - استاد السويس الجديد - 8 مساء

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز ولعب كل منهما 14 مباراة.

بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.

أما المصري فيأتي في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

احجز التذاكر من هنا

الدوري المصري الجولة المؤجلة
نرشح لكم
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم ثنائي نجوم المستقبل خبر في الجول - تمت.. سيراميكا كليوباترا يضم بوبو من بيراميدز أفشة: لا أعلم مصيري الموسم المقبل.. ونصحت إمام عاشور بالتركيز في عمله فقط ثروت سويلم: أعتذر عن تصريحاتي بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.. ومن المستحيل إلغاء الهبوط رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد حسم بطاقة التأهل لربع النهائي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي وليد صلاح الدين: إمام عاشور حصل على إجازة لأداء العمرة
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: صراع قطبي مدريد يشتعل للحصول على خدمات روميرو 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - كايزر تشيفز (0)-(0) المصري.. اعتراضات مستمرة 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الكونفدرالية – زيسكو (0) - (0) الزمالك.. المهدي سليمان يتألق 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم ثنائي نجوم المستقبل ساعة | الدوري المصري
بالمر يرد على أنباء رحيله عن تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522970/خدمة-في-الجول-طرح-تذاكر-الجولة-14-المؤجلة-من-الدوري