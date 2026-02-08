خبر في الجول - تمت.. سيراميكا كليوباترا يضم بوبو من بيراميدز

ضم سيراميكا كليوباترا، محمد رضا "بوبو" لاعب بيراميدز بشكل نهائي ضمن سوق الانتقالات الشتوية.

وأتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع بيراميدز، وكذلك مع اللاعب بعقد يمتد لمدة 3 سنوات ونصف.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدروي المصري منتصف الليل.

وعلم FilGoal.com أن بوبو قد وقع على عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي.

ووضع بيراميدز بند أحقية الشراء حال قرر سيراميكا كليوباترا بيع اللاعب.

بوبو البالغ من العمر 25 عاما، انضم لصفوف بيراميدز قادما من مودرن سبورت (مودرن فيوتشر بمسماه القديم) في صيف 2023.

ولعب بوبو معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال الدور الثاني من الموسم الماضي.

بوبو خاض هذا الموسم 14 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وبدأ لاعب وسط بيراميدز 6 مباريات بشكل أساسي، بإجمالي دقائق لعب 626 دقيقة.