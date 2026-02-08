بيليتي يعلن قائمة برشلونة ب بدون حمزة عبد الكريم لمواجهة بارباسترو

أعلن جوليانو بيليتي المدير الفني لبرشلونة ب عن قائمة الفريق لمواجهة بارباسترو في مباريات الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وشهدت القائمة غياب حمزة عبد الكريم المنضم حديثا لبرشلونة ب بسبب عدم اكتمال اوراقه الخاصة بالتسجيل والمشاركة مع الفريق.

ويحتل برشلونة ب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 10 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوشين - إيميلو بيرناد.

خط الدفاع: جوان أنايا - ألفارو كورتيس - أليكس والتون - جوفري تورينتس - تشافي أسبيرات - ليو ساكا.

خط الوسط: بريان فاريناس - جويلي فيرنانديز - تومي ماركيز - جوان هيرنانديز - بيدرو فيلار.

خط الهجوم: داني رودريجيز - توني فيرنانديز - أوسكار أورينا - خواكين ديلجادو - أوسكار جيستاو.

وسوف تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.