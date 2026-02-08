بيليتي يعلن قائمة برشلونة ب بدون حمزة عبد الكريم لمواجهة بارباسترو

الأحد، 08 فبراير 2026 - 13:21

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

أعلن جوليانو بيليتي المدير الفني لبرشلونة ب عن قائمة الفريق لمواجهة بارباسترو في مباريات الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وشهدت القائمة غياب حمزة عبد الكريم المنضم حديثا لبرشلونة ب بسبب عدم اكتمال اوراقه الخاصة بالتسجيل والمشاركة مع الفريق.

ويحتل برشلونة ب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 10 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.

حمزة عبد الكريم يخوض أول تدريباته بشعار برشلونة من ماليزيا إلى برشلونة.. قصة حياة حمزة عبد الكريم ليس كما تعتقد الجماهير.. كيف يتغلب حمزة عبد الكريم على الضغط الخادع في برشلونة مدرب رديف برشلونة يتحدث عن انضمام حمزة عبد الكريم

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوشين - إيميلو بيرناد.

خط الدفاع: جوان أنايا - ألفارو كورتيس - أليكس والتون - جوفري تورينتس - تشافي أسبيرات - ليو ساكا.

خط الوسط: بريان فاريناس - جويلي فيرنانديز - تومي ماركيز - جوان هيرنانديز - بيدرو فيلار.

خط الهجوم: داني رودريجيز - توني فيرنانديز - أوسكار أورينا - خواكين ديلجادو - أوسكار جيستاو.

وسوف تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

حمزة عبد الكريم برشلونة برشلونة ب
