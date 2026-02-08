بيليتي يعلن قائمة برشلونة ب بدون حمزة عبد الكريم لمواجهة بارباسترو
الأحد، 08 فبراير 2026 - 13:21
كتب : FilGoal
أعلن جوليانو بيليتي المدير الفني لبرشلونة ب عن قائمة الفريق لمواجهة بارباسترو في مباريات الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.
حمزة عبد الكريم
النادي : برشلونة
وشهدت القائمة غياب حمزة عبد الكريم المنضم حديثا لبرشلونة ب بسبب عدم اكتمال اوراقه الخاصة بالتسجيل والمشاركة مع الفريق.
ويحتل برشلونة ب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 10 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.
وجائت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: دييجو كوشين - إيميلو بيرناد.
خط الدفاع: جوان أنايا - ألفارو كورتيس - أليكس والتون - جوفري تورينتس - تشافي أسبيرات - ليو ساكا.
خط الوسط: بريان فاريناس - جويلي فيرنانديز - تومي ماركيز - جوان هيرنانديز - بيدرو فيلار.
خط الهجوم: داني رودريجيز - توني فيرنانديز - أوسكار أورينا - خواكين ديلجادو - أوسكار جيستاو.
وسوف تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.