عودة ألكسندر أرنولد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا معقل الخفافيش.

وشهدت القائمة عودة ترينت أليكساندر أرنولد بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها مؤخرا.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور للإيقاف ورودريجو جوس للإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصارا و3 تعادلات وهزيمتين.

وجائت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: داني كارباخال - ترينت أليكساندر أرنولد - دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - ديان هاوسن - داني خيمينيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريال تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - سيسترو.

خط الهجوم: كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وسوف تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأحد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

