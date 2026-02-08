أفشة: لا أعلم مصيري الموسم المقبل.. ونصحت إمام عاشور بالتركيز في عمله فقط

لا يعلم محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري مصيره الموسم المقبل.

وانضم أفشة إلى الاتحاد السكندري معارا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أفشة لاعب عبر قناة أون سبورت 1: "رحلت إلى الاتحاد السكندري من أجل رغبتي في المشاركة بشكل أكبر لأن ذلك ما سيمنحني الثقة ويذهب بي إلى منتخب مصر".

وتابع "لا أعلم مصيري الموسم المقبل، ولا أفكر إلا في مواجهة سموحة القادمة فقط، لدي تعاقد مع الأهلي بعد نهاية إعارتي مع الاتحاد".

وكشف أفشة "اختياري للاتحاد السكندري لأنه يمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة، ووضع الفريق كان صعبا في الدوري وأتمنى مساعدته".

وشدد "لم يحدث أي تواصل بيني وبين الزمالك أو بيراميدز خلال الفترة الماضية وكنت أسمع ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط".

واختتم أفشة تصريحاته "تربطني علاقة قوية جدا بإمام عاشور وتواصلت معه الفترة الأخيرة وهو شخص محترم جدا ويستمع للجميع، ونحن جميعا نمر بفترة اضطرابات، ونصيحتي له كانت التركيز في عمله فقط لأنه رأس ماله".

وحقق الاتحاد السكندري انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات الدوري المصري.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر بعد خوض 16 مباراة.

الاتحاد الدوري المصري أفشة إمام عاشور
