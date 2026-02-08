سلوت: مفاوضات تجديد العقد مستمرة مع كوناتي دون حسم نهائي

الأحد، 08 فبراير 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

كشف أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول أخر تطورات المفاوضات مع إبراهيما كوناتي لتجديد العقد مع الريدز.

وقال سلوت في تصريحات لقناة ليفربول: "تعاقدنا مع جاكيه للصيف القادم لكنه لن يكون معنا في الوقت الحالي سيواصل مع فريقه وينضم إلينا الصيف القادم".

وواصل "نحن في محادثات مستمرة مع إبراهيما كوناتي لتجديد العقد لكن حتى الآن لم ينتهي أي شيء بين الطرفين".

وكشف "محادثات تجديد العقد تقام في ظروف مختلفة وعندما يكون هناك خبر سنشاركه مع الجميع لكن طالما لم يحدث ذلك تبقى هذه المحادثات خاصة".

وأكمل "نأمل أن يعود جيوفاني ليوني من الإصابة الصيف القادم نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من التعاقد معه".

وأتم "من الواضح أننا حاولنا تعزيز الفريق وأنا أعرف بحكم خبرتي الطويلة في هذا المجال مدى صعوبة ذلك في فترة الانتقالات الشتوية لكني راضي عن العناصر المتاحة بالفريق وسنقدم الأفضل في المباريات القادمة".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأحد على ملعب أنفيلد معقل الريدز في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 11 انتصار و6 تعادلات و7 هزائم.

