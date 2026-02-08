فريق نبيل عماد.. الشرق الأوسط: النجمة يقرر إقالة ماريو سيلفا

قرر نادي النجمة السعودي إقالة البرتغالي ماريو سيلفا المدير الفني للفريق بسبب سلسلة النتائج السيئة.

وانتقل نبيل عماد إلى النجمة خلال الانتقالات الشتوية قادما من الزمالك.

وكشف صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن نادي النجمة السعودي قد اتخذ قراره بإقالة ماريو سيلفا المدير الفني ويعمل حاليا على توفير البديل المناسب.

ويسعى نادي النجمة لإنقاذ المتبقي من الموسم ومحاولة تفادي الهبوط.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

ويعتبر النجمة الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار خلال 20 جولة من منافسات الدوري السعودي.

ويلعب النجمة مباراته المقبلة أمام الخلود ضمن منافسات الجولة 22.

وأعلن نادي النجمة السعودي ضم نبيل عماد قادما من الزمالك، وتمت الصفقة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان ينتهي عقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ورحل من الزمالك خلال الشتاء الجاري ناصر ماهر إلى بيراميدز بمقابل مادي، بينما الثنائي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي انتقل إلى الوداد واتحاد طنجة بالترتيب دون مقابل بعد فسخ عقده.