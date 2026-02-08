آس: ريال مدريد قرر إعادة نيكو باز الموسم المقبل

قرر فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشكل نهائي عودة نيكو باز لاعب كومو إلى صفوف الفريق الملكي بداية يوليو القادم.

وأعربت صحيفة "آس" أن قرار إدارة ريال مدريد آتى بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب الأرجنتيني مع كومو بالدوري الإيطالي.

وقام كومو بشراء عقد اللاعب من ريال مدريد صيف 2024 مع وجود بند يسمح للفريق الملكي باستعادة اللاعب مقابل مبلغ مالي صغير.

وخاض اللاعب مع كومو 60 مباراة في مختلف المسابقات وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 15 مثلهم.

وشارك مع ريال مدريد 8 مباريات وسجل هدفا واحدا فقط.

وينتهي عقد اللاعب مع كومو صيف 2028 القادم.

ويستعد ريال مدريد اليوم الأحد لمواجهة فالنسيا في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب "ميستايا" معقل الخفافيش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.

