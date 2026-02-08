أنشيلوتي يكشف ملامح قائمة البرازيل في كأس العالم 2026
الأحد، 08 فبراير 2026 - 12:03
كتب : FilGoal
كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن بعض العناصر التي حجزت مقعدا لها في قائمة المنتخب لكأس العالم 2026 المقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وأفادت شبكة ESPN أن 11 لاعبا ضمنوا مركزهم في قائمة المنتخب البرازيلي لكأس العالم 2026.
ويأتي هؤلاء اللاعبون كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ماركينيوس - جابرييل ماجالايش.
الوسط: كاسيميرو - برونو جيمارايش.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - إستيفاو - رافينيا دياز - رودريجو جوس - ماتيوس كونيا - جابرييل مارتنيلي.
ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من "المغرب، هايتي، اسكتلندا".
ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في نهاية شهر مايو استعدادا للمونديال.
