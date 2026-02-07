تقرير: روما يفاوض ديبالا وبيليجريني لتجديد العقد بشرط خاص

دخل نادي روما في مفاوضات مع ثنائي الفريق باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني لتجديد العقد لكن بشرط خاص.

وينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما يستهدف تخفيض مجموع رواتب اللاعبين بنسبة 60%، والبداية ستكون من خلال التفاوض على تجديد عقد باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني.

وكان كلاوديو رانييري مستشار نادي العاصمة قد قال من قبل: "سيكون من الرائع التوصل لاتفاق مع اللاعبين على تجديد العقود وفقا لما يقدموه في الملعب وما يحتاجه النادي، وإلا سيتم الاستغناء عن اللاعب".

ويحصل بيليجريني على 7 ملايين يورو سنويا، بينما ديبالا يصل راتبه لـ 8.5 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر ينتهي عقد التركي زكي شيليك بنهاية الموسم الحالي ويطلب الحصول على ضعف ما يتقضاه حاليا.

ويصل راتب شيليك حاليا إلى مليوني يورو، وبذلك يريد الحصول على 4 ملايين يورو.

ومن المستبعد أن يجدد روما عقد شيليك وستيفان الشعراوي الذي يحصل على 2.5 مليون يورو سنويا.