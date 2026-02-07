سباليتي: لا أرى فرقا حقيقيا بين الأساسيين والبدلاء في يوفنتوس

السبت، 07 فبراير 2026 - 20:13

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

شدد لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس على جاهزية فريقه قبل مواجهة لاتسيو.

ويلعب يوفنتوس ضد لاتسيو مساء الأحد ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي عبر موقع يوفنتوس الرسمي: "الاستحواذ على الكرة أمر أساسي، فكلما امتلكنا الكرة أكثر كان مصيرنا بين أيدينا..

وأضاف "أحيانا تجعلك بعض المباريات تشعر بعدم الاكتمال، لكن ما نريد القيام به هو تطوير واستغلال قدرات اللاعبين بغض النظر عن مراكزهم وأدوارهم".

وتابع "مستوى المجموعة يعتمد أيضا علي أنا، لأنني من يتخذ القرارات".

وأتم تصريحاته "لا أرى فرقا حقيقيا بين الأساسيين والبدلاء، فالفارق يظهر فقط في الأداء داخل الملعب. وعندما تغيب النتيجة، لا أبحث عن خطأ فردي، بل أرى أن الفريق بأكمله يكون قد قدم مستوى أقل".

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق 5 نقاط عن ميلان أقرب منافسيه.

فيما يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويأتي لاتسيو في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي لاتسيو
