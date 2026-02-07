فليك: نستمتع بالانتصار على مايوركا ثم سنركز على مباراة أتلتيكو مدريد

السبت، 07 فبراير 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

شدد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على أن فريقه سيستمتع بالفوز على ريال مايوركا ثم سيركز على مباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك في تصريحات لوسائل الإعلام: "تسجيل مارك بيرنال لهدف أمر رائع بالنسبة له بشكل خاص بعد تلك الإصابة الكبيرة، عاد خطوة بخطوة واليوم كان يوماً رائعاً له".

وواصل "في الشوط الأول لعبنا ببطء شديد ولم نكن نقدم المباراة التي أردنا تقديمها، الشوط الثاني كان أفضل بكثير".

أخبار متعلقة:
مؤتمر فليك: سعيد بالعمل مع ديكو.. ولامين تحسن كثيرا فليك: نعاني من ضغط المباريات.. ونحاول مساعدة أراوخو لاستعادة الثقة لابورتا: فليك سيظل مدربا للفريق إذا استمريت في الرئاسة مؤتمر فليك - عن تجنب الوقوع في فخ ريال مدريد.. وموقف راشفورد وتير شتيجن وجافي

وأردف "ثلاث نقاط إضافية وثلاثة أهداف أخرى لم نستقبل أهدافا لذا كان يوما إيجابيا للغاية، تحدثت مع لاعبي الفريق عن التمركز وأعتقد أنهم راضون عما قدموه اليوم".

وأتم "علينا الاستمتاع بما حدث اليوم وبداية التركيز من الغد على مباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا".

وحقق فريق برشلونة انتصارا كبيرا أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة 23 على ملعب الكامب نو.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من روبيرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ومارك بيرنال.

ورفع برشلونة رصيده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني للنقطة 58 من 19 انتصارا وتعادل واحد و3 هزائم.

ووسع الفارق مع ريال مدريد الوصيف لأربع نقاط.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة ذاتها غدا الأحد.

برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك
نرشح لكم
جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري تقرير: روما يفاوض ديبالا وبيليجريني لتجديد العقد بشرط خاص
أخر الأخبار
خبر في الجول – بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع إنبي لاستعارة محمد حمدي دقيقة | ميركاتو
جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: أنجزنا المهمة وأستعد لمشاهدة قمة الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 4 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
/articles/522925/فليك-نستمتع-بالانتصار-على-مايوركا-ثم-سنركز-على-مباراة-أتلتيكو-مدريد