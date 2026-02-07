فليك: نستمتع بالانتصار على مايوركا ثم سنركز على مباراة أتلتيكو مدريد

شدد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على أن فريقه سيستمتع بالفوز على ريال مايوركا ثم سيركز على مباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك في تصريحات لوسائل الإعلام: "تسجيل مارك بيرنال لهدف أمر رائع بالنسبة له بشكل خاص بعد تلك الإصابة الكبيرة، عاد خطوة بخطوة واليوم كان يوماً رائعاً له".

وواصل "في الشوط الأول لعبنا ببطء شديد ولم نكن نقدم المباراة التي أردنا تقديمها، الشوط الثاني كان أفضل بكثير".

وأردف "ثلاث نقاط إضافية وثلاثة أهداف أخرى لم نستقبل أهدافا لذا كان يوما إيجابيا للغاية، تحدثت مع لاعبي الفريق عن التمركز وأعتقد أنهم راضون عما قدموه اليوم".

وأتم "علينا الاستمتاع بما حدث اليوم وبداية التركيز من الغد على مباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا".

وحقق فريق برشلونة انتصارا كبيرا أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة 23 على ملعب الكامب نو.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من روبيرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ومارك بيرنال.

ورفع برشلونة رصيده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني للنقطة 58 من 19 انتصارا وتعادل واحد و3 هزائم.

ووسع الفارق مع ريال مدريد الوصيف لأربع نقاط.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة ذاتها غدا الأحد.