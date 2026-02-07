برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بتحقيق الانتصار على مايوركا

حقق فريق برشلونة انتصارا كبيرا أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة 23 على ملعب الكامب نو.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من روبيرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ومارك بيرنال.

ورفع برشلونة رصيده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني للنقطة 58 من 19 انتصارا وتعادل واحد و3 هزائم.

ووسع الفارق مع ريال مدريد الوصيف لأربع نقاط.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة ذاتها غدا الأحد.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من مايوركا وفرصة خطيرة للفريق الضيف لكن كوندي أنقذ مرمى فريقه من الهدف الأول في الدقيقة 11.

وبدأ برشلونة يسيطر على مجريات المباراة بعد بداية متعثرة وكان لراشفورد تسديدة صاروخية لكنها مرت بجوار المرمى وتحولت لضربة مرمى للضيوف في الدقيقة 25.

وأحرز ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول عند الدقيقة 29 بطريقة مميزة خدع بها حارس ماريوركا وسجل الهدف الأول للفريق الكتالوني.

video:1

GOAL!



Lewandowski opens the scoring for Barcelona at the Spotify Camp Nou against Mallorca with a fine finish.#LaLiga #FCBarcelona pic.twitter.com/pDEuc7APU5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 7, 2026

وكاد كوبارسي أن يعزز من تقدم برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 36 من ركنية لكنها مرت بسلام لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف مقابل لا شيء.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة كبيرة من جانب برشلونة وسدد كاسادو كرة مميزة لكنها اصطدمت بالقائم ومرت بسلام على شباك مايوركا في الدقيقة 57.

وتمكن لامين يامال بمجهود فردي من مضاعفة النتيجة لبرشلونة بهدف ثاني بعد مراوغة مميزة لمدافع مايوركا وسددها على يسار مرمى ريال مايوركا ليحرز الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 61.

video:2

لامين جمال يضاعف النتيجة لـبرشلونة بتسديدةمن خارج منطقة الجزاء.

لا تسألوا عن الحارس، بل استمتعوا بجمال التسديدة! 🚀🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/K9vblZWFlk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2026

وتصدى خوان جارسيا لتسديدة خطيرة من مايوركا ليحافظ على نظافة شباك برشلونة في الدقيقة 80.

وأكد مارك بيرنال انتصار برشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 82 من مجهود فردي مميز ومراوغة مافيو لاعب مايوركا ووضعها في شباك مايوركا ليؤكد انتصار البلوجرانا بثلاثية مقابل لا شيء.