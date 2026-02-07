كاريك: ليس لدينا مدرب للكرات الثابتة رغم الهدف في توتنام

كشف مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد عن عدم امتلاكه مدربا للكرات الثابتة رغم الهدف الرائع في توتنام.

وواصل قطار مانشستر يوناتيد انتصاراته في الدوري الإنجليزي بالفوز على توتنام بثنائية.

وقال المدرب الإنجليزي عبر TNT Sport: "عندما يلعب المنافس بـ 10 لاعبين تكون المواجهة دائما معقدة، كنا خطرين منذ البداية لكن واجهنا بعض الصعوبات، وقدم توتنام كرة قدم جيدة جدا في الشوط الأول".

وأضاف "أظن أننا أدرنا الأمور بشكل ممتاز أمام فريق منقوص العدد، كنا في الغالب مسيطرين، ونبحث دائمًا عن الهدف الثاني، كان من الجميل إشراك الشاب تايلر فليتشر".

وتابع "ليس لدينا مدرب للكرات الثابتة، لكن جوني إيفانز يهتم بهذا الجانب كما نفعل جميعا".

ويقصد كاريك بهدف الفريق الأول من براين مبومو.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام 2-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد حقق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة مايكل كاريك، إذ فاز على مانشستر سيتي وأرسنال وفولام وتوتنام.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد توتنام عند النقطة 29 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

