دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

السبت، 07 فبراير 2026 - 18:40

كتب : بسام أبو بكر

ناصر ماهر - بيراميدز

عقد اليوم السبت بمدينة أويو النيجيرية، الاجتماع الفني لمباراة ريفرز يونايتد وبيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو في نيجيريا في خامس جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي نادي بيراميدز زيه البديل الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي ريفرز زيه الأساسي الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون النبيتي الكامل.

وفي المجموعة ذاتها فاز باور ديناموز الزامبي على منافسه نهضة بركان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وبتلك النتيجة ضمن بيراميدز صدارة مجموعته والتأهل لدور ربع النهائي.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي نهضة بركان وصيفا بـ 7 نقاط بالتساوي مع باور ديناموز الثالث.

ويتذيل ريفيرز يوناتيد المجموعة بنقطة واحدة.

ويتفوق بيراميدز على نهضة بركان وباور ديناموز في المواجهات المباشرة، إذ انتصر على الأول بثلاثة أهداف دون رد والمباراة الأخرى تعادل دون أهداف.

وانتصر بيراميدز على باور ديناموز بهدف وسيلاقيه مجددا في الجولة الأخيرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة خضمه ريفيرز يونايتد في الجولة الخامسة غدا الأحد.

