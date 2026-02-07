"قصتنا مستمرة".. يوفنتوس يعلن تجديد عقد يلديز

السبت، 07 فبراير 2026 - 18:19

كتب : FilGoal

كينان يلديز - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تجديد عقد كينان يلديز لاعب الفريق.

كينان يلديز

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وعنون النادي عبر حسابه تجديد العقد بـ "قصتنا مستمرة".

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد يمتد حتى 2030، إذ كان ينتهي عقده في 2029.

أخبار متعلقة:
سكاي: يوفنتوس يتفق مع يلديز على توقيع عقد جديد طويل الأمد تقرير: حمل زائد يهدد مشاركة كونسيساو في مباراة يوفنتوس ولاتسيو كأس إيطاليا - أتالانتا يحقق انتصارا كبيرا على يوفنتوس ويتأهل لنصف النهائي يوفنتوس يتعاقد مع إميل هولم ظهير بولونيا

ويعد اللاعب التركي من أهم عناصر الفريق خلال الموسم الجاري ومن أفضل المواهب في العالم.

ويبلغ يلديز من العمر 20 عاما وساهم في 17 هدفا مع السيدة العجوز في الموسم الحالي.

وتمكن يلديز من تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 آخرين في جميع البطولات.

وانضم يلديز إلى يوفنتوس عام 2022 وشارك مع الفريق في 114 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 19 هدفا.

وتعاقد يوفنتوس مع يلديز قادما من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر وتدرج في الفئات العمرية حتى وصل للفريق الأول.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي كينان يلديز
نرشح لكم
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي كونتي: نقدم موسما عبثيا ومحبطا للغاية في مباراة مجنونة.. نابولي يفوز على جنوى في +90 جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام أولمبيك ليون مؤتمر أربيلوا: قضية نيجريرا؟ لا أفهم لماذا أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإسبانية دون حل
أخر الأخبار
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد 5 ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي 5 ساعة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم 5 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522917/قصتنا-مستمرة-يوفنتوس-يعلن-تجديد-عقد-يلديز