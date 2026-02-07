"قصتنا مستمرة".. يوفنتوس يعلن تجديد عقد يلديز

أعلن نادي يوفنتوس تجديد عقد كينان يلديز لاعب الفريق.

وعنون النادي عبر حسابه تجديد العقد بـ "قصتنا مستمرة".

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد يمتد حتى 2030، إذ كان ينتهي عقده في 2029.

ويعد اللاعب التركي من أهم عناصر الفريق خلال الموسم الجاري ومن أفضل المواهب في العالم.

ويبلغ يلديز من العمر 20 عاما وساهم في 17 هدفا مع السيدة العجوز في الموسم الحالي.

وتمكن يلديز من تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 آخرين في جميع البطولات.

وانضم يلديز إلى يوفنتوس عام 2022 وشارك مع الفريق في 114 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 19 هدفا.

وتعاقد يوفنتوس مع يلديز قادما من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر وتدرج في الفئات العمرية حتى وصل للفريق الأول.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.