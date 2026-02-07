فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد

توماس فرانك مدرب توتنام

أوضح توماس فرانك المدير الفني لتوتنام أن كان من الممكن أن ينهار فريقه ويخسر بخماسية دون رد من مانشستر يونايتد.

وتعرض توتنام لهزيمة كبيرة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال توماس فرانك في المؤتمر الصحفي: "لا يوجد طريق آخر سوى الاستمرار، وهذا ما سنفعله".

وواصل "في كرة القدم تمر بأوقات صعبة، تخفض رأسك ثم تقف وتواجه المشاكل وتعمل على حلها".

وأردف "عليك أن تواصل لا خيار غير ذلك، وهذا ما يظهره اللاعبون".

وأتم "الصلابة التي قدموها كانت واضحة، وكان من السهل جدا أن ينهاروا ونتعرض لهزيمة بالـ5-0".

وسجل بريان مبومو، وبرونو فيرنانديز هدفي مانشستر يونايتد.

وتعرض كريستيان روميرو مدافع توتنام للطرد عند الدقيقة 30 بعد تدخل متهور على كاسيميرو.

مانشستر يونايتد حقق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة مايكل كاريك، إذ فاز على مانشستر سيتي وأرسنال وفولام وتوتنام.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد توتنام عند النقطة 29 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

