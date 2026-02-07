خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم أحمد الشيخ

السبت، 07 فبراير 2026 - 17:45

كتب : عمرو نبيل

أحمد الشيخ - طلائع الجيش ضد الأولمبي

اقترب نادي غزل المحلة من ضم أحمد الشيخ جناح نادي حرس الحدود.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري، غدا الأحد 8 فبراير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة اقترب من ضم أحمد الشيخ معارا من حرس الحدود حتى نهاية الموسم.

وسبق لأحمد الشيخ اللعب في صفوف غزل المحلة قبل الانتقال لطلائع الجيش ثم حرس الحدود على الترتيب.

صاحب الـ35 عاما لعب الموسم الحالي 18 مباراة مع حرس الحدود وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وسبق للشيخ اللعب في صفوف الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي ونادي مصر بمساه القديم (زد حاليا).

ويحتل نادي غزل المحلة المركز 14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

أحمد الشيخ غزل المحلة حرس الحدود
/articles/522913/خبر-في-الجول-غزل-المحلة-يقترب-من-ضم-أحمد-الشيخ