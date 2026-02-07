برشلونة يعلن انسحابه من دوري "سوبر ليج"

أعلن نادي برشلونة انسحابه من بطولة دوري "سوبر ليج" التي كان مؤسسها مع ريال مدريد.

وكتب النادي في بيانه الرسمي: "يعلن نادي برشلونة بموجب هذا أنه قد أخطر رسميا اليوم الشركة الخاصة بمشروع دوري سوبر ليج والأندية المعنية بانسحابه من المشروع بشكل رسمي".

ويأتي ذلك القرار بعد مصالحة خوان لابورتا رئيس برشلونة مع ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي وعودة الفريق من جديد للاتحاد الأوروبي والابتعاد عن فكرة سوبر ليج مع خلافات بينه وبين فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ويواجه برشلونة اليوم نظيره ريال مايوركا في إطار الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة من 18 انتصار وتعادل و3 هزائم.

ويدخل برشلونة مباراة مايوركا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي – إيريك جارسيا – باو كوبارسي – جولز كوندي.

وسط الملعب: داني أولمو – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – روبيرت ليفاندوفسكي – لامين يامال.