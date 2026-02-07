كرة سلة - عودة عاصم مرعي.. أجوستي يعلن قائمة منتخب مصر الأولى معه

السبت، 07 فبراير 2026 - 17:14

كتب : هاني العوضي

عاصم مرعي - منتخب مصر لكرة السلة

أعلن الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، قائمة الفراعنة الأولية للمعسكر الإعدادي استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وتستضيف صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية منافسات النافذة الثانية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر هشام - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - أحمد عادل "دولا"- خالد عبد الناصر - باتريك جاردنر - أحمد أبو العلا "بيبو" - مهاب ياسر - ياسين شيخو - آدم موسى - عمرو زهران - أحمد ياسر ريحان - إبراهيم زهران - إسماعيل مسعود - يوسف رفعت - محمد طارق خيري - محمد إبراهيم ميدو - أحمد خانكة - محمد ياسر - أحمد ياسر عبد الوهاب.

ومن المقرر أن تستضيف صالة برج العرب منافسات النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ضمن المجموعة الثانية والرابعة، والتي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا، وأوغندا، ومالي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من مجموعات المرحلة الأولى الأربع إلى المرحلة الثانية والأخيرة.

وكان منتخب مصر قد شارك في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم لكرة السلة، التي أقيمت في اليابان، واندونيسيا، والفلبين عام 2023.

وحقق الفراعنة وقتها المركز العشرين، كثاني أفضل مركز إفريقي في مونديال 2023، خلف جنوب السودان.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن مؤخرًا عن تعيين الإسباني أجوستي بوش، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

