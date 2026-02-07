انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال مايوركا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.

نهاية المباراة

ق82: جوووووووووووووووووووووووول بيرنال يسجل الهدف الثالث لبرشلونة بمجهود فردي مميز

ق80: خوان جارسيا يتصدى لفرصة خطيرة لمايوركا وينقذ برشلونة

ق77: خروج لامين يامال وليفاندوفسكي ونزول كانسيلو وروني

ق67: خروج راشفورد وأولمو ومشاركة فيران توريس وبيرنال

ق61: جوووووووووووووووووووووووووول ثاني لبرشلونة لامين يامال من تسديدة صاروخية

ق57: تسديدة من فيرمين لوبيز وتصدي مميز لحارس مايوركا

ق53: تسديدة مميزة من كاسادو تصتطدم في القائم

بداية الشوط الثاني

ق45+3: خطيرة لبرشلونة وتمر بجوار المرمى

ق41: إصابة خطيرة لماركوس راشفورد

ق36: خطيرة من كوبارسي وتمر بجوار المرمى

ق29: جوووووووووووووووووووووووووووووووول روبيرت ليفاندوفسكي يحرز الأول لبرشلونة بعد صناعة من داني أولمو

ق25: تسديدة صاروخية من راشفورد تمر بجوار المرمى

ق17: خطيرة لمايوركا وتمر بجوار المرمى

ق11: خطيرة لمايوركا ينقذها كوندي وتتحول لركنية

ق2: ركنية أولى لبرشلونة

بداية المباراة