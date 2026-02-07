كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

السبت، 07 فبراير 2026 - 15:39

كتب : هاني العوضي

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة الإسباني أجوستي بوش.

وتولى أجوستي تدريب منتخب مصر بشكل رسمي بعد تجربتين مع الزمالك والأهلي.

وجاء الجهاز الفني بالكامل كالتالي:

أخبار متعلقة:
كرة سلة - العودة مجددا.. أجوستي بوش مديرا فنيا لمنتخب مصر مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: أجوستي وافق على تدريب منتخب مصر كرة سلة - بعد نهاية رحلة الأهلي.. أجوستي بوش يتولى قيادة بطل الدوري الإندونيسي مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مفاوضات مع أجوستي لتولي قيادة المنتخب

أجوستي بوش: مدير فني

ألفريد بوش: مدرب عام

رامي جنيدي: مدرب

ياسر عبد الله: محلل أداء

عبد الرحمن الجلاد: محلل أداء

أحمد فايق: مخطط أحمال

إسلام جمعة: أخصائي علاج طبيعي

محمد الفلاح: أخصائي علاج طبيعي.

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم حيث يتواجد في مجموعة تضم مالي وأنجولا وأوغندا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المونديالية في فبراير المقبل.

ويتأهل أول 3 منتخبات من المجموعة إلى المرحلة الثانية المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها في قطر في 2027.

منتخب مصر لكرة السلة أجوستي
نرشح لكم
كرة سلة - عودة عاصم مرعي.. أجوستي يعلن قائمة منتخب مصر الأولى معه سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي في ختام منافسات الدور التمهيدي خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة شركة EA Sports تطلق بطولة رمضان 2026 بمشاركة لاعبين من مصر كرة طائرة - لعدم الالتزام بسداد المديونية.. إيقاف محترف الزمالك وثنائي الفريق دوري NBA – الفريق السادس.. جيمس هاردن ينتقل إلى كليفلاند دوري NBA – الإعلان عن فرق مباراة كل النجوم الثلاثة كرة سلة - انتصار الأهلي على سموحة.. وفوز صعب لسبورتنج أمام الجزيرة
أخر الأخبار
الرابع على التوالي.. تشيلسي يضرب ولفرهامبتون بـ"هاتريك" بالمر 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز يكشف أسباب انتفاضة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاريك: ليس لدينا مدرب للكرات الثابتة رغم الهدف في توتنام 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز النيجيري 31 دقيقة | الكرة المصرية
"قصتنا مستمرة".. يوفنتوس يعلن تجديد عقد يلديز 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
باور ديناموز يتغلب على نهضة بركان ويرسل بيراميدز لربع نهائي أبطال إفريقيا متصدرا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522904/كرة-سلة-بقيادة-أوجستي-الكشف-عن-الجهاز-الفني-الجديد-لمنتخب-مصر