كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة الإسباني أجوستي بوش.

وتولى أجوستي تدريب منتخب مصر بشكل رسمي بعد تجربتين مع الزمالك والأهلي.

وجاء الجهاز الفني بالكامل كالتالي:

أجوستي بوش: مدير فني

ألفريد بوش: مدرب عام

رامي جنيدي: مدرب

ياسر عبد الله: محلل أداء

عبد الرحمن الجلاد: محلل أداء

أحمد فايق: مخطط أحمال

إسلام جمعة: أخصائي علاج طبيعي

محمد الفلاح: أخصائي علاج طبيعي.

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم حيث يتواجد في مجموعة تضم مالي وأنجولا وأوغندا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المونديالية في فبراير المقبل.

ويتأهل أول 3 منتخبات من المجموعة إلى المرحلة الثانية المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها في قطر في 2027.